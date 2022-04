Transfermarkt : Bericht: PSG will Draxler und Kehrer im Sommer abgeben

Bericht: PSG will Draxler und Kehrer im Sommer abgeben

PSG-Profi Julian Draxler spielt seit 2017 in Paris. Foto: Sebastien Muylaert/dpa

Paris Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain will sich einem Medienbericht zufolge im Sommer von den deutschen Nationalspielern Julian Draxler und Thilo Kehrer trennen.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler Draxler kommt bei PSG in dieser Saison in der Liga auf 18 Einsätze, die meisten davon als Joker. Zuletzt musste er wegen einer Knieverletzung pausieren. Draxler hatte seinen Vertrag in Paris im vergangenen Frühjahr überraschend bis 2024 verlängert. Laut „L'Équipe“ versucht der Club bereits seit längerer Zeit, den früheren Bundesliga-Profi abzugeben. Draxler spielt seit 2017 für den französischen Club, Kehrer wechselte 2018 zu PSG.