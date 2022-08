Fußball-Superstar : Bericht: Ronaldo-Berater arbeitet an Transfer zum BVB

Bericht: Ronaldo-Berater arbeitet an Transfer zum BVB

Fühlt sich im Trikot von Manchester United nicht mehr wohl und will weg: Cristiano Ronaldo. Foto: Ian Walton/AP/dpa

Dortmund Cristiano Ronaldo und Borussia Dortmund - die Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Fußball-Superstars von Manchester United in die Bundesliga halten an.

Der US-Sender CBS Sports schrieb: „Cristiano Ronaldos letzte Chance, Manchester United in diesem Sommer zu verlassen, ist Borussia Dortmund.“ Ronaldos Agent Jorge Mendes arbeite aktiv an der Umsetzung des Transfers, hieß es. Der 37-jährige Portugiese Ronaldo sei fest entschlossen, Manchester in diesem Sommer zu verlassen.