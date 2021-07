Primera División : Bericht über grundsätzliche Einigung von Messi und Barça

Barcelona Es fehlt wohl nicht mehr viel. Der Vater von Lionel Messi soll mit dem FC Barcelona bei den Verhandlungen grundsätzlich einig geworden sein. Er managt den Fußball-Star auch. Was fehlt, soll aber weiterhin Messis eigene Unterschrift sein.

Dem Bericht von „Esportiu“ soll sich es sich um ein neues Arbeitspapier über fünf Jahre handeln - Messi wäre bei Vertragsende dann 39 Jahre alt. Er soll angeblich auf 50 Prozent seiner bisherigen Bezüge verzichten. Der Vertrag soll laut „Esportiu“ eine Ausstiegsklausel in Höhe von 600 Millionen Euro enthalten - laut „Sport“ in Spanien soll sie indes bei 350 Millionen Euro liegen. In Messis am 30. Juni ausgelaufenen Kontrakt hatte es eine entsprechende Klausel über 700 Millionen Euro gegeben.