Fußball Bericht: UEFA warnt England wegen der Regulierungsbehörde

UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis hat einem Bericht der „Times“ zufolge England vor schwerwiegenden Folgen bezüglich der von der Politik verfolgten Pläne einer Regulierungsbehörde im englischen Profifußball gewarnt. Demnach soll Theodoridis von der für den Sport zuständigen Ministerin Lisa Nandy in einem Brief gefordert haben, dass es „keine Einmischung der Regierung in die Organisation des Fußballs“ geben dürfe.