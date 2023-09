Premier League Berichte: Ex-Dortmunder Sancho nicht nach Saudi-Arabien

Sancho hatte sich jüngst mit deutlichen Worten gegen Kritik seines Trainers Erik ten Hag an seinen Trainingsleistungen zur Wehr gesetzt. „Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde nicht erlauben, dass Leute komplett unwahre Dinge sagen, ich habe mich sehr gut verhalten im Training diese Woche“, hatte er auf X, vormals Twitter, geschrieben. Er hatte beim 1:3 auswärts gegen den FC Arsenal nicht im Kader gestanden. Ten Hag hatte dies mit der mangelhaften Trainingsleistung des 23-maligen englischen Nationalspielers begründet.