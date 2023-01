Transfermarkt : Berichte: FC Barcelona soll Interesse an Gündogan haben

Berichte: FC Barcelona soll Interesse an Gündogan haben

Berlin Der FC Barcelona soll Medienberichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Ilkay Gündogan haben. Der Vertrag des 66-maligen deutschen Fußball-Nationalspielers beim englischen Meister Manchester City endet nach dieser Saison.

Er spielt dort seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund in die Premier League im Sommer 2016. Neben seinen fußballerischen Qualitäten spiele auch die Tatsache, dass er nach aktuellem Stand im Sommer ablösefrei wäre, in den Überlegen des FC Barcelona eine Rolle, berichtete das Sportblatt „Mundo deportivo“. Der britische „Telegraph“ berichtete ebenfalls über das Interesse der Katalanen am Kapitän der Mannschaft des ehemaligen Barça-Trainer Pep Guardiola.