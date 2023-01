Ligue 1 : Berichte: Messi zurück in Paris - PSG-Training steht an

Berichte: Messi zurück in Paris - PSG-Training steht an

Paris Lionel Messi ist Medienberichten zufolge zurück in seiner aktuellen französischen Wahlheimat.

Der 35 Jahre alte Argentinier sei zusammen mit seiner Ehefrau und den drei Söhnen in einem Privatflieger auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris eingetroffen. Das berichteten die argentinische Zeitung „La Capital“ aus Messis Geburtsstadt Rosario in ihrer Online-Ausgabe und der französischen Sender RMC Sport. Demnach wurden Messi und seine Familie von einem schwarzen Van am Flieger abgeholt. Erwartet wird, dass er am Mittwoch ins Training von Paris Saint-Germain einsteigen wird.