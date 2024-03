Serie A Berichte: Schiedsrichter nach Spiel von Lazio gesperrt

Bei dem Spiel am Freitagabend verlor Lazio daheim 0:1 (0:0) gegen die Rossoneri. Nach Gelb-Rot für Luca Pellgrini (57.) waren die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl. In der Nachspielzeit gab es noch Rote Karten für Adam Marusic und den früheren Hertha-Profi Matteo Guendouzi. Lazio-Präsident Claudio Lotito zeigte sich nach dem aus dem Ufer gelaufenen Spiel wütend und sprach von einer Demütigung. An dem Abend seien alle Grenzen überschritten worden, sagte Lotito kurz nach der Partie.