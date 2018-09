später lesen Ex-Milan-Boss Berlusconi kauft Drittligisten Monza FOTO: Andrew Medichini FOTO: Andrew Medichini Teilen

Italiens früherer Premierminister Silvio Berlusconi mischt wieder im Fußballgeschäft mit - allerdings nur noch in der unteren Liga. Die Berlusconi-Holding Fininvest erwarb am Freitag 100 Prozent der Anteile am italienischen Drittligisten SS Monza 1912, wie das Unternehmen mitteilte. dpa