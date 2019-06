Knöchelverletzung : Bitteres Copa-Aus - Neymars Krise nimmt kein Ende

Brasilia Fußball-Star Neymar muss wegen einer Knöchelverletzung auf seine Teilnahme an der Copa América verzichten.

Der Stürmer war beim 2:0 gegen Asienmeister Katar in Brasilia nach 20 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er in einem Zweikampf einen Tritt gegen das rechte Bein erhalten hatte. Mit Tränen in den Augen ging Neymar vom Platz, er verließ noch vor Spielende an Krücken das Mane Garrincha Stadion. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP sei er am frühen Donnerstagmorgen in das Mannschaftshotel zurückgekehrt, nachdem ihm der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro einen Besuch abgestattet habe. Dieser verteidigte ihn auch gegen die Vorwürfe. „Er ist in einer schwierigen Phase, aber ich glaube ihm“, sagte der wegen frauenfeindlicher und rassistischer Kommentare umstrittene Staatschef.