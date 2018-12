später lesen Copa Libertadores Boca und River vor Finale in Madrid - Infantino: „Fiesta“ FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Fußball ist in Argentinien Staatssache. Und so nutzte Präsident Mauricio Macri auch seine Bilanz des G20-Gipfels in Buenos Aires, um die Krawalle vor dem Finale der Copa Libertadores zu geißeln. Von Juan Garff, dpa