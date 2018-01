später lesen Sivasspor Brasilianer Robinho vor Wechsel in die Türkei FOTO: Marcelo Sayao FOTO: Marcelo Sayao Teilen

Der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Robinho steht vor einem Wechsel in die Türkei. Erstligist Sivasspor teilte via Twitter mit, dass eine grundsätzliche Einigung bestehe und der Ex-Profi von Real Madrid am 23. Januar zur Unterschrift erwartet werde. dpa