Als erste Frau : Brasilianerin Alves pfeift bei der Club-WM in Katar

Brasilianerin Alves pfeift bei der Club-WM in Katar

São Paulo Edina Alves Batistas Traum scheint in Erfüllung zu gehen. Als sie 2019 - erstmals nach Silvia Regina de Oliveira 2005 - ein Spiel in der ersten brasilianischen Fußball-Liga pfiff, sagte sie, dass ihr großer Traum die Leitung einer internationalen Partie bei den Männern sei.

Und bei der Club-WM in Katar hat Edina Alves vom 4. Februar an die Möglichkeit, als erste Frau ein Spiel zu pfeifen. „Bereit, Geschichte zu schreiben“, überschrieb der Brasilianische Fußballverband CBF zuletzt eine Mitteilung auf seiner Homepage, dass Edina Alves und Assistentin Neuza Back den Fitnesstest des Fußball-Weltverbandes Fifa für die Club-WM bestanden hätten. Sie werden in Katar zusammen mit der Argentinierin Mariana de Almeida ein Frauen-Trio bilden.