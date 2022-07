Copa América : Brasilianerinnen gewinnen zum achten Mal Copa América

Bucaramanga Brasilien hat ohne das Ausnahme-Trio Cristiane, Formiga und Marta zum achten Mal die Copa América der Frauen gewonnen.

Die Brasilianerinnen besiegten im Finale im Stadion Alfonso López in Bucaramanga am Samstag (Ortszeit) Gastgeber Kolumbien mit 1:0 (1:0). Den Siegtreffer erzielte die gefoulte Angreiferin Debinha in der 39. Minute selbst per Elfmeter.