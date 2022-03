Krieg in der Ukraine : Brasilianische Spieler aus Ukraine in der Heimat angekommen

Brasilianische Spieler aus Ukraine in der Heimat angekommen

Krieg in der Ukraine

São Paulo Nach ihrer problematischen Ausreise aus der Ukraine ist eine Gruppe brasilianischer Fußballspieler mit ihren Angehörigen zurück in Brasilien.

Der Tross von insgesamt rund 40 Personen kam an den Flughäfen in São Paulo und Rio de Janeiro an, wie im brasilianischen Fernsehen zu sehen war. Die Spieler Renan Oliveira von Kolos Kowaliwka und Maicon von Schachtjor Donezk berichteten von Tagen der Unsicherheit und der Angst.