WM-Qualifikation : Brasilien besiegt Kolumbien und löst vorzeitig Ticket für WM

Der brasilianische Nationalspieler Lucas Paqueta (M) feiert mit seinen Teamkollegen Vini Jr. (l) und Neymar nach dem Führungstor seiner Mannschaft gegen Kolumbien. Foto: Andre Penner/AP/dpa

São Paulo Die brasilianische Nationalmannschaft um Superstar Neymar hat sich mit dem Sieg über Kolumbien für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert.

Brasilien hat als erste Mannschaft in Südamerika die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 geschafft.

Die Seleção um Superstar Neymar (Paris Saint-Germain) gewann in São Paulo gegen Kolumbien mit Rückkehrer James Rodríguez mit 1:0 (0:0). Zuvor hatte Chile in Asunción mit 1:0 gegen Paraguay gewonnen und rückte in der Südamerika-Qualifikation auf den vierten Platz vor Kolumbien vor.

Den Treffer für Brasilien erzielte Lucas Paquetá (Olympique Lyon) in der 72. Minute nach Vorarbeit von Marquinhos und Zuspiel von Neymar. Es war der elfte Sieg Brasiliens in zwölf WM-Qualifikationsspielen. Die Seleção trifft in San Juan am 16. November auf Argentinien.

Die Südamerika-Qualifikation für die WM in Katar 2022 führt Brasilien (34 Punkte) vor Argentinien (25), Ecuador und nun Chile an. Der vierte Platz, der noch zur direkten Qualifikation berechtigt, ist zwischen Chile, Kolumbien und Uruguay hart umkämpft. Der Fünftplatzierte nimmt an den interkontinentalen Entscheidungsspielen teil. Ecuador hatte den Letzten, Venezuela, mit 1:0 besiegt.

Brasilien und Argentinien haben wegen des Corona-Eklat von São Paulo ein Spiel weniger als die anderen Mannschaften. Das Spiel Brasilien gegen Argentinien in São Paulo Anfang September war nach wenigen Minuten abgebrochen worden, weil Beamte der brasilianischen Gesundheitsbehörde Anvisa drei für englische Clubs spielende Argentinier wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen vom Platz holen wollten.