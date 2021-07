Copa América : Brasilien im Copa-Finale - Neymar-Wunsch: Argentinien

Rio de Janeiro Vor einigen Wochen gibt es in der brasilianischen Nationalmannschaft noch eine Debatte über die Teilnahme an der Copa América. Nun tanzt Superstar Neymar im Halbfinale gegen Peru auf dem Platz und die Selecao feiert den Finaleinzug ausgelassen mit Samba.

Erst tanzte Neymar seine Gegner auf dem Feld aus, dann legte er in der Kabine mit seinen Teamkollegen nach:

Die Seleção gewann die Partie im „Estádio Nilton Santos“ in Rio de Janeiro mit 1:0 (1:0). Den Treffer erzielte der ehemalige Flamengo-Spieler Lucas Paquetá von Olympique Lyon in der 34. Minute, nachdem Neymar Samba mit der peruanischen Abwehr getanzt hatte.

Den Einzug ins Finale feierte Neymar mit Richarlison und anderen Spielern in der Kabine anschließend ausgelassen zu Sambamusik, wie in einem Video auf seinem Instagram-Account zu sehen war. Selbst Nationaltrainer Tite hatte ein reco-reco genanntes Rhythmusinstrument in der Hand.