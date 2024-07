Fußball Brasilien nur 1:1 gegen Kolumbien bei Copa América

Brasilien hat sich mit einem umkämpften Unentschieden gegen Kolumbien bei der Copa América für das Viertelfinale qualifiziert. Im Levi's Stadium in der US-amerikanischen Stadt Santa Clara trennten sich die Teams 1:1 (1:1). Die Seleção verpasste damit den Gruppensieg und trifft im Viertelfinale am Sonntag (03.00 MESZ) auf Uruguay. Kolumbien spielt gegen Panama. Titelverteidiger Argentinien trifft am Freitag (03.00 MESZ) auf Ecuador, einen Tag später spielt das Überraschungsteam aus Venezuela gegen Kanada.