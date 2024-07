Fußball Brasilien wird „König-Pelé-Tag“ feiern

Pelé war am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben. Nach einer dreitägigen Staatstrauer und einer 24-stündigen Totenwache im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos wurde der dreimalige Weltmeister am 3. Januar 2023 beigesetzt. Zuvor war der Sarg auf dem Dach eines Feuerwehrautos aufgebahrt und durch die Straßen von Santos gefahren worden. Erst kürzlich ist auch die Mutter der Fußball-Legende, Celeste Arantes do Nascimento, im Alter von 101 Jahren gestorben.