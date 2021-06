Belästigungsvorwürfe : Brasiliens Fußball-Verbandschef Caboclo suspendiert

Rio de Janeiro Eine Woche vor dem geplanten Anpfiff bei der Copa América im Corona-Brennpunkt Brasilien ist der Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF für einen Monat suspendiert worden.

Allerdings stand Caboclo zuletzt auch wegen der überraschenden Verlegung der Copa América in das Virusvariantengebiet Brasilien in der Kritik. Die brasilianischen Nationalspieler haben aber Medien zufolge beschlossen, an dem Turnier teilzunehmen. Die Spieler würden die Entscheidung wie erwartet nach der Partie in der WM-Qualifikation in Paraguay am Dienstagabend bekanntgeben, berichtete das brasilianische Sportportal „Globoesporte“. Demnach soll dies in Form eines Manifests mit Kritik an der Austragung der Copa América im Corona-Brennpunkt Brasilien erfolgen.