Fußball Brasiliens neuer Trainer Júnior: „Ein schweres Trikot“

Mit welchem System der neue Chefcoach der Seleção in kommender Zeit spielen möchte, ließ er offen. Er habe sich immer an das Team angepasst. „Ich komme nie mit einem vorgefertigten System an. Ich ziehe es vor, herauszufinden, was ich zur Verfügung habe, und dann ein System anzuwenden“, sagte Júnior.