Buffon kündigt Nationalmannschafts-Comeback an

Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon von Rekordmeister Juventus Turin wird ein Kurzzeit-Comeback in der italienischen Nationalmannschaft feiern. Das kündigte der 40-Jährige in einer TV-Show an.

"Aus Verantwortungsbewusstsein und Liebe zur Nationalelf leiste ich gern wieder meinen Beitrag in dieser Übergangsphase", sagte Buffon in der TV-Show "Tiki Taka".

Nach dem Aus der Azzurri in der WM-Qualifikation im vergangenen November hatte der Kapitän seinen Abschied von der Squadra Azzurra verkündet. Doch nach einem Appell des Interimscoaches der Nationalelf, Luigi Di Biagio, will der Routinier in zwei Länderspielen im März wieder dabei sein.

"Wenn die Nationalelf mich braucht, muss man bereit sein. Das ist eine Form von Treue und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Italien. Eine neue Nationalelf entsteht, und die ersten Länderspiele gegen Argentinien und England sind nicht gerade einfach. Einige erfahrene Spieler können anfangs nützlich sein", äußerte das Juve-Ass. Am 23. März findet die Partie der Italiener gegen Argentinien in Manchester statt, am 27. März treffen die Azzurri in London auf England.

Ab Juni werde er dann über seine Zukunft entscheiden. "Jetzt will ich mich lediglich auf das Saisonende konzentrieren. Ich werde im richtigen Moment in Einstimmung mit Juventus meine Entscheidung treffen", betonte Buffon, Teamkollege der Weltmeister Sami Khedira und Benedikt Höwedes bei Juve.

Di Biagio hatte am Montag erklärt, er habe Buffon aufgefordert, weitere zwei, oder drei Spiele mit der italienischen Auswahl zu bestreiten. Auch Starverteidiger Giorgio Chiellini sei wieder zum Einsatz bereit. "Ich möchte eine richtige Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten schaffen. In der jetzigen Phase braucht Italien mehr eine Person, der die richtigen Spieler auswählt, als einen Coach", hatte Di Biagio geäußert.