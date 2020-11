Toten-Hosen-Sänger : Campino: Klopp „als Privatmensch noch viel netter“

Mainz Kultsänger Campino von den Toten Hosen hat als langjähriger Fan des FC Liverpool ein Loblied auf Meistertrainer Jürgen Klopp gesungen.

„Das Tolle an ihm ist, dass er als Privatmensch noch viel netter ist als man ihn ohnehin schon so vor der Kamera wahrnimmt“, sagte der 58-Jährige im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Klopp sei „ein guter Zuhörer, weil er sich überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellen muss“, meinte Campino. „Das Große an ihm ist seine Warmherzigkeit und die Fähigkeit, Teamgeist auszubilden, die Leute zu motivieren und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt sind.“