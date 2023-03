Fußball Ceferin über Zusammenarbeit mit Infantino

Infantino strebt in Ruanda die Bestätigung in seine zweite vollständige Amtszeit an, es gibt keinen Gegenkandidaten. Ein Teil der europäischen Nationalverbände sieht den Schweizer sehr kritisch, auch in Deutschland wird immer wieder Kritik an Infantino laut. Mit den UEFA-Nationen lag die FIFA in den vergangenen Jahren immer wieder im Streit - unter anderem wegen des internationalen Spielkalenders und neuer Turnierpläne des Weltverbands.