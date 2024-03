La Liga Celta Vigo trennt sich von Trainer Rafa Benitez

Der 63-Jährige habe mit „absoluter Hingabe und vollem Einsatz“ gearbeitet, die Mannschaft habe in dieser Zeit „jedoch nicht die vom Verein erwarteten Ergebnisse erzielt“, teilte der Club aus der Region Galicien im Nordwesten Spaniens am Dienstag mit. Der bisherige Coach der zweiten Mannschaft, Claudio Giráldez, werde den Posten übernehmen und bereits am kommenden Sonntag im Liga-Auswärtsduell beim FC Sevilla erstmals auf der Bank sitzen, hieß es.