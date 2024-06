Transfers Champions-League-Sieger freuen sich schon auf Mbappé

Aktuell bereitet sich Mbappé in Clairefontaine mit der Équipe tricolore auf die EM in Deutschland vor. Am Mittwoch steht ein Testspiel in Metz gegen Luxemburg an, am Sonntag eine weitere Partie zur Einstimmung auf die Endrunde in Bordeaux gegen Kanada. Als Kapitän will er seine Mannschaft in Deutschland zum Titel führen.