Primera Division : Chef-Wahl bei Barça: Messi gibt Stimme ab

Barcelona Fußball-Superstar Lionel Messi und mehrere Kollegen haben an der Präsidentenwahl beim krisenerschütterten spanischen Topclub FC Barcelona teilgenommen. Der Argentinier gab seine Stimme im Camp-Nou-Stadion in Begleitung seines ältesten Sohnes Thiago (8) ab.

Die Abstimmung sollte ursprünglich am 24 Januar stattfinden, war aber wegen der Pandemie verschoben worden. Die insgesamt 123 Wahllokale - 111 in Barcelona, fünf in Girona, drei Tarragona, zwei in Lleida sowie je eins Tortosa und Andorra - öffneten um neun Uhr morgens. Die Abstimmung geht um 21 Uhr zu Ende. Das Ergebnis soll gegen Mitternacht bekannt werden. Zur Wahl standen drei Kandidaten: der Rechtsanwalt und Politiker Joan Laporta (58), der bereits zwischen 2003 und 2010 Clubboss war und als chancenreichster Bewerber galt, der Anwalt Toni Freixa (52) und der Unternehmer Victor Font (48).