Premier League : Chelsea gewinnt zum Saisonauftakt gegen Crystal Palace

Der FC Chelsea hatte zum Saisonauftakt gegen Crystal Palace keine Probleme. Foto: Paul Terry/CSM via ZUMA Wire/dpa

London Champions-League-Sieger FC Chelsea hat in der englischen Premier League einen Saisonauftakt nach Maß hingelegt.

Marcos Alonso (27. Minute) per Freistoß, der frühere Dortmunder Christian Pulisic (40.) und Chelseas Premier-League-Debütant Trevoh Chalobah (58.) trafen am ersten Spieltag an der heimischen Stamford Bridge gegen äußerst harmlose Gäste, die seit dieser Saison vom früheren Arsenal-Profi und französischen Ex-Weltmeister Patrick Vieira trainiert werden.