Europapokal Chelsea-Luxuskader auf dem Weg in die Conference League

Der Luxus-Kader des FC Chelsea ist immerhin auf dem besten Weg in Richtung Conference League. Die Blues gewannen das Playoff-Hinspiel gegen Servette Genf 2:0 (0:0) und dürften sich damit wenigstens für die Gruppenphase des kleinsten Europacup-Wettbewerbs qualifizieren. Der frühere Leipziger Christopher Nkunku per Elfmeter (50.) und Noni Madueke (76.) erzielten die Tore. Das Rückspiel in Genf erfolgt am 29. August.