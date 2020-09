Premier League : Chelsea-Pleite gegen Liverpool: Realitätscheck für Werner

London Die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz wollen mit dem FC Chelsea Titel gewinnen. Dass es bis dahin noch etwas dauern könnte, zeigt sich bei der 0:2-Niederlage gegen Meister Liverpool. Um die Chelsea-Zukunft von Antonio Rüdiger ranken sich Spekulationen.

Die Partie gegen Liverpool war ein Realitätscheck für die Blues. Nach der knapp 250 Millionen Euro schweren Transferoffensive sahen einige Chelsea schon als Titelaspiranten. Das mag in dieser Saison zu früh kommen, mittel- bis langfristig ist es das Ziel von Werner und seinem neuen Teamkollegen Kai Havertz. „Wir sind nicht hier, um Zweiter oder Dritter zu werden“, sagte Werner vor dem Spiel beim Sender Sky Sports. „Dann hätten wir in Leverkusen oder Leipzig bleiben können.“ Findet auch Havertz. „Wir sind hier, um Titel zu gewinnen.“

Für Havertz, der bei Leverkusens schmeichelhaftem 0:0 in Wolfsburg schmerzlich vermisst wurde, lief es nicht so rund. Der 21-Jährige begann sein zweites Premier-League-Spiel im Sturmzentrum, blieb eher unauffällig. Nach der Roten Karte für Chelseas Abwehrspieler Andreas Christensen wurde Havertz zur Halbzeit ausgewechselt.

Während sich die meisten Experten trotz Startschwierigkeiten einig sind, dass Werner und Havertz in London erfolgreiche Zeiten bevorstehen, ist die Zukunft des dritten deutschen Nationalspielers in Reihen von Chelsea plötzlich ungewiss. Antonio Rüdiger saß beim Liga-Auftakt in Brighton nur auf der Bank und stand gegen Liverpool nicht mal mehr im Kader. „Wir haben fünf Innenverteidiger im Club, ich kann nicht drei auf die Bank setzen“, erklärte Lampard.