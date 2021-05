Premier League : Chelsea-Torschütze Rüdiger nach Sieg „sehr glücklich“

London Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich nach dem 2:1-Sieg mit dem FC Chelsea gegen Leicester City über seinen Treffer amüsiert. Auch seine bislang letzten beiden Tore hatte der Verteidiger vor über einem Jahr im Spiel gegen die Foxes erzielt.

Durch den Heimsieg vor 8000 Fans an der Stamford Bridge überholten die Londoner den direkten Rivalen um einen Champions-League-Platz und kletterten auf Tabellenplatz drei. Erst am Samstag hatten die Blues das FA-Cup-Finale gegen die Foxes knapp mit 0:1 verloren. „Das war etwas unglücklich aus meiner Sicht“, sagte der 28-jährige Rüdiger. „Aber andererseits hatten wir in Wembley auch nicht so eine Power wie heute. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.“