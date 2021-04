Premier League : Chelsea unterliegt West Bromwich - Liverpool schlägt Arsenal

Thomas Tuchel, Trainer von FC Chelsea, fasst sich während des Spiels an den Kopf. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Wire/dpa

London Erstmals unter Trainer Thomas Tuchel kassiert der FC Chelsea eine Niederlage - und was für eine! Mit 2:5 geht seine Mannschaft zu Hause gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion unter. Man City nähert sich der Meisterschaft. Liverpool schießt sich warm für Real.

Dass seine erste Niederlage mit dem FC Chelsea eine so heftige Blamage in der Fußball-Premier League geworden war, musste Thomas Tuchel erstmal verdauen.

Wettbewerbsübergreifend hatte Tuchels Mannschaft zuvor 14 Spiele nicht verloren. In der Premier League hatten die Blues in fünf Heimspielen kein Gegentor kassiert - jetzt gab es gleich fünf an einem Nachmittag. „Jeder Schuss von denen war ein Tor“, klagte der 47-jährige Tuchel, der erst am Freitag zum „Trainer des Monats“ der Premier League gekürt worden war, beim Sender BT Sport. „Das war heute eindeutig nicht unser Tag.“