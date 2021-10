Premier League : Chelseas Rüdiger: „Tuchel hat mir neues Leben geschenkt“

Berlin Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger spielt beim FC Chelsea bisher eine überragende Saison, ein Hauptgrund dafür ist Trainer Thomas Tuchel.

„Tuchel hat mir neues Leben geschenkt“, sagte der Abwehrchef dem englischen „Guardian“. „Ich würde nicht sagen, dass er sagte: "Du musst der größte Redner in der Umkleidekabine sein." Er hat mir gesagt, was er erwartet – mein natürliches Spiel: aggressiv zu sein, ein Anführer zu sein.“

„Über die Vertragssituation spreche ich nur mit dem Verein. Mit all den Spekulationen habe ich nichts zu tun. Dies ist nicht in meinem Kopf“, sagte Rüdiger: „Ich konzentriere mich auf das, was ich tue, denn deshalb wache ich jeden Morgen auf.“ Er fühle sich wohl in London und sei sehr glücklich, so Rüdiger.