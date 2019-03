Die US-amerikanische Nationalmannschaft hat den vierten Sieg im vierten Spiel unter Trainer Gregg Berhalter knapp verpasst. Den Treffer beim 1:1 gegen Chile erzielte Christian Pulisic, der damit einen neuen Rekord aufstellte.

Dank des Noch-Dortmunders Christian Pulisic bleibt die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft unter ihrem neuen Trainer Gregg Berhalter ungeschlagen. Beim 1:1 (1:1) gegen Südamerika-Meister Chile traf Pulisic am Dienstag (Ortszeit) in Houston schon nach vier Minuten zur Führung, die Oscar Opazo (9.) kurz darauf ausglich. In vier Spielen unter dem früheren Bundesliga-Profi Berhalter (Cottbus, 1860 München) kommen die USA nun auf drei Siege und ein Remis.

Der 20-jährige Pulisic, der Borussia Dortmund im Sommer Richtung FC Chelsea verlässt, krönte sich in seinem 25 Länderspiel mit seinem Treffer zu dem Spieler in der Geschichte des US-Nationalteams, der am schnellsten die Zehn-Tore-Marke erreichte. Getrübt wurde die Freude von einer Verletzung am Quadrizeps, die sich Pulisic noch in der ersten Halbzeit zuzog. Als Vorsichtsmaßnahme wurde der Offensivspieler in der 36. Minute ausgewechselt.

(sid/old)