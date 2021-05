Kontinental-Meisterschaft : Copa América in Südamerika ohne Ausrichter

Buenos Aires Zwei Wochen vor dem Anpfiff wird ein Ausrichter für die Copa América gesucht. Wegen der zweiten Corona-Welle findet das Turnier nicht wie geplant in Argentinien statt. Ob sich in wenigen Tagen eine Alternative findet, ist allerdings fraglich.

Am Montag trafen sich die Spitzen der Conmebol am Sitz des Verbands in Paraguay zu einer Krisensitzung. Zuletzt hatten die USA und Chile Interesse an der Ausrichtung des Turniers geäußert. In beiden Ländern ist die Impfkampagne bereits weit fortgeschritten. Möglicherweise könnten die Partien sogar vor einer begrenzten Zahl von Zuschauern gespielt werden. Auch Paraguay und Uruguay waren als Spielstätten im Gespräch. Unklar war allerdings zuletzt, ob eine Verlegung des Turniers in so kurzer Zeit organisatorisch zu bewältigen ist.