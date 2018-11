Copa-Finale soll am 9. Dezember in Madrid stattfinden

Das wegen Krawallen abgesagte Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Hauptstadtclubs Boca Juniors und River Plate soll am 9. Dezember in Madrid ausgetragen werden. dpa

Das berichtet die argentinische Zeitung „La Nacion“ und beruft sich auf Quellen des südamerikanischen Fußball-Verbandes CONMEBOL. Die Partie wird demnach im Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid ausgetragen.

Am vergangenen Samstag hatten River-Fans den Teambus von Boca auf dem Weg ins Stadion mit Steinen angegriffen. Dabei wurden mehrere Spieler verletzt. Das Finale wurde daraufhin zunächst auf Sonntag verschoben und dann erneut abgesagt. Der Sicherheitsminister der Stadt Buenos Aires trat nach den Krawallen zurück. In Buenos Aires findet am Freitag und Samstag der G20-Gipfel statt. Das Hinspiel zwischen beiden Clubs endete 2:2.

In den vergangenen Tagen hatte mehrere Städte Interesse an der Partie angemeldet, unter anderem die kolumbianische Millionenmetropole Medellín und die italienische Hafenstadt Genua.

