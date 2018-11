Schon zwei Mal musste das Final-Rückspiel der Copa Libertadores wegen Fan-Krawallen verschoben werden. Nun soll der neue Termin und auch der neue Austragungsort feststehen. Demnach wird das Spiel in Europa ausgetragen werden.

Das Final-Rückspiel der Copa Libertadores soll laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten am 9. Dezember im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid stattfinden. Eine Einigung zwischen dem südamerikanischen Fußball-Kontinentalverband CONMEBOL, dem spanischen Verband RFEF und Real Madrid stehe demnach kurz bevor.

Das Rückspiel zwischen den argentinischen Erzrivalen River Plate und Boca Juniors (Hinspiel: 2:2) hätte am vergangenen Samstag stattfinden sollen. Auf dem Weg ins Stadion wurde der Boca-Mannschaftsbus aber angegriffen und unter anderem mit Steinen beworfen. Mehrere Boca-Spieler wurden verletzt, Mittelfeldspieler Pablo Perez erlitt eine Augenverletzung. Der für Sonntag geplante Ersatztermin wurde ebenfalls abgesagt.

Damit würden in dieser Saison zwei prestigeträchtige Finalspiele in Madrid stattfinden. Das Endspiel der Champions League wird im Juni 2019 in der spanischen Hauptstadt im Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atletico Madrid, ausgetragen.

SID ry kd dk

(lt/sid)