Premier League : Crystal-Palace-Profi klagt über rassistische Anfeindungen

Manchester Stürmer Wilfried Zaha von Premier-League-Club Crystal Palace hat nach dem Sieg seines Teams bei Manchester City (2:0) über rassistische Anfeindungen berichtet.

Der 28-Jährige, der in Manchester das Tor zum 1:0 für Palace geschossen hatte, machte bei Instagram mehrere rassistische Nachrichten öffentlich, die er von Nutzern der Online-Plattform erhalten hatte.

Als erster Spieler hatte Zaha am Samstag sein 50. Premier-League-Tor für Crystal Palace geschossen. Nach einem taktischen Foul an Zaha flog Citys Aymeric Laporte mit einer Roten Karte vom Platz und musste die zweite Halbzeit in Unterzahl spielen.