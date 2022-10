Ligue 1 : Dank Neymar-Treffer: PSG baut Tabellenführung aus

Reims Angeführt vom brasilianischen Superstar Neymar hat Paris Saint-Germain den neunten Sieg im elften Liga-Spiel perfekt gemacht und seine Tabellenführung in der Ligue 1 ausgebaut.

Offensivspieler Neymar entschied die Partie am Tag vor dem Beginn des Betrugsprozesses um seinen Wechsel zum FC Barcelona vor neun Jahren mit seinem Treffer kurz vor der Halbzeitpause (45.+2). Wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei dem Transfer muss Neymar Medien zufolge am Montag persönlich vor dem Landgericht in Barcelona erscheinen. Hintergrund ist eine Klage des brasilianischen Investment-Fonds DIS, der Rechte an Neymar hielt und sich um einen Millionen-Anteil an der damaligen Transfersumme betrogen sieht. Neymar hat die Vorwürfe zurückgewiesen.