Serie A De Rossi bleibt Cheftrainer bei der AS Rom

De Rossi, der fast 20 Jahre lang selbst für die AS Rom spielte und 2006 mit Italien Weltmeister wurde, hatte Mitte Januar die Nachfolge des portugiesischen Trainers José Mourinho zunächst nur für die laufende Rückrunde übernommen. Unter dem früheren AS-Rom-Kapitän kletterte der Traditionsclub in der Serie A von Rang neun auf fünf vor. Außerdem hat Rom nach dem 1:0 im Hinspiel gegen die AC Mailand gute Chancen, an diesem Donnerstag (21.00 Uhr) im Viertelfinal-Rückspiel ins Halbfinale der Europa League einzuziehen.