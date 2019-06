Ehemaliger Bayern-Coach : Der gelassene Coach - Carlo Ancelotti wird 60

Wird am 10. Juni 60 Jahre alt: Der ehemalige Trainer des FC Bayern München Carlo Ancelotti. Foto: Andreas Gebert.

Neapel Es gibt viele Attribute, die Carlo Ancelotti zugeschrieben werden. Gelassen, locker, pragmatisch, angenehm, sogar als „geschmeidig“ wurde er mal bezeichnet. Klingt irgendwie gar nicht nach einem, der als Fußballtrainer Karriere gemacht hat.

Doch Ancelotti kann an seinem 60. Geburtstag, den er heute feiert, auf ruhmreiche Stationen zurückblicken. Nur in Deutschland funktionierte Ancelotti nicht so gut.