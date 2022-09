Fußball : Die Ronaldo-Frage: Superstar weit von WM-Form entfernt

Braga Cristiano Ronaldo vergibt beim 0:1 gegen Spanien gleich mehrere Großchancen. Trotzdem strahlt allein seine Präsenz noch immer Gefahr aus. Die Frage ist nur: Reicht das noch?

Ungewohnte Ronaldo-Situation für Portugal

Vor der beeindruckenden Felswand im Stadion von Braga klatschten einige seiner Mitspieler noch halbherzig den Fans zu, da befand sich der Superstar schon irgendwo in den Katakomben. Hätte Ronaldo eine seiner Großchancen genutzt, dann würde Portugal jetzt sehr wahrscheinlich für das Final Four 2023 qualifiziert sein. Stattdessen jubelten am Ende die Spanier dank des späten Treffers von Álvaro Morata (88. Minute). Damit stellen sich der Seleção wenige Wochen vor der WM in Katar nun die Fragen, die kaum jemand zu beantworten wagt: Kann Ronaldo unangefochtener Stammspieler bleiben? Oder muss Nationaltrainer Fernando Santos seinen Startelf-Platz für aufstrebende Talente räumen?