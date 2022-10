Champions League : Direkt nach BVB-Spiel: Sevilla trennt sich von Lopetegui

Sevilla Der schwer kriselnde FC Sevilla hat sich unmittelbar nach der 1:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund von seinem Trainer Julen Lopetegui getrennt.

„Julen Lopetegui ist nicht mehr Trainer des FC Sevilla“, teilten die Andalusier via Twitter mit. Das Aus des 56-Jährigen war schon vor der Pleite in der Fußball-Champions-League gegen den BVB praktisch besiegelt. „Es geht mir viel durch den Kopf. Ich denke an viele schöne Sachen zurück. Ich habe viele verschiedene Gefühle. Denke an die Stadt, an die Fans, die Spieler und so weiter“, sagte Lopetegui. Der Argentinier Jorge Sampaoli gilt als Favorit auf seine Nachfolge.