Neue Pläne Doch kein Spiel Tschechien-Argentinien in Dresden

Tschechiens Fußball-Nationalmannschaft wird am 26. März nun doch kein Länderspiel in Dresden gegen Argentinien austragen. Stattdessen trifft die tschechische Auswahl an diesem Tag in Prag auf Brasilien. dpa