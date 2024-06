Fußball Doll beendet Trainer-Engagement in Indonesien

Der im ungarischen Budapest lebende 58-Jährige gab private Gründe für seine Entscheidung an. „Indonesien ist toll, aber ich war doch sehr weit weg von meiner Familie“, sagte Doll, der für die Nationalmannschaften der DDR und der Bundesrepublik spielte. Voraussichtlich im Juni wird Doll zum vierten Mal Papa. „Die Entfernung ist auf Dauer einfach zu groß. Du kannst mit so kleinen Kindern auch nicht ständig mal so rüber fliegen, die klimatischen Bedingungen sind nicht so einfach. Und ich möchte meine Kinder ja auch aufwachsen sehen“, sagte er.