Fußballclub in Jakarta : Doll über Trainerjob in Indonesien: „Mehr als ein Abenteuer“

Doll über Trainerjob in Indonesien: „Mehr als ein Abenteuer“

Fußballclub in Jakarta

Jakarta Nach seinen ersten Monaten als Fußballtrainer in Indonesien ist Thomas Doll von den Eindrücken überwältigt. „Für mich ist das mehr als ein Abenteuer“, sagte der frühere Nationalspieler der „Ostsee-Zeitung“.

Es sei „unfassbar“ gewesen, „wie wir von den Fans am Flughafen empfangen wurden“. Doll trainiert seit April den indonesischen Club Persija Jakarta.

Der Verein sei „sehr groß“ und verfüge über eine „riesige Anhängerschaft“, berichtete der frühere Bundesligacoach. Auch auf sportlicher Ebene mache ihm die Arbeit Spaß: „Es gibt in der Liga ein paar richtig gute Kicker. Wir haben ein sehr junges Team mit einigen ausländischen Spielern, das sich aber noch verändern wird.“ Unter anderem Hanno Behrens, der früher für den Hamburger SV, Darmstadt, Nürnberg und Rostock aufgelaufen war, steht im Kader von Persija Jakarta.

Eine Rückkehr in die Bundesliga schloss Doll derweil nicht aus. „Die Bundesliga ist und bleibt für mich immer reizvoll“, sagte der gebürtige Mecklenburger: „Ich hatte eine erfolgreiche Zeit beim Hamburger SV und eine weniger erfolgreiche in Hannover - für alles gibt es immer Ursachen. Ich bin 56 und topfit. Keiner weiß, was die kommenden Jahre bringen. Ich lebe im Hier und Jetzt.“