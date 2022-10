Premier League : Doppelpack Mount: Chelsea gewinnt 2:0 bei Aston Villa

Mason Mount (r), Fußballspieler des FC Chelsea, schießt das erste Tor seines Teams. Foto: David Davies/PA Wire/dpa

Birmingham Der FC Chelsea bleibt unter seinem neuen Trainer Graham Potter weiter in der Erfolgsspur. Die Mannschaft aus London setzte sich am Sonntag in der Premier League mit 2:0 (1:0) bei Aston Villa mit dem früheren Leverkusener Leon Bailey durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der englische Fußball-Nationalspieler Mason Mount (6. Minute, 65.) schoss im Villa Park vor den Augen von Nationaltrainer Gareth Southgate beide Tore für die Blues, die in der Premier-League-Tabelle den vierten Platz behaupteten. Chelsea hat bisher alle Spiele unter Potter gewonnen, der das Traineramt vor rund einem Monat von Thomas Tuchel übernommen hatte.

Vor der Partie hatten die Londoner einen Schock verkraften müssen. Abwehrspieler Reece James fällt nach einer Bänderverletzung im Knie voraussichtlich acht Wochen aus und wird wohl auch die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) mit England verpassen.

© dpa-infocom, dpa:221016-99-148136/2

(dpa)