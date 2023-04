Primera División Doppelpack von Lewandowski: Barça baut Tabellenführung aus

Titelverteidiger Real Madrid trifft am Sonntag (16.15 Uhr) zu Hause auf Real Valladolid. Drei Tage später kommt es im Camp Nou zum Halbfinal-Rückspiel des spanischen Pokalwettbewerbs. Das Hinspiel in Madrid hatte Barça mit 1:0 gewonnen. Auch beim Clásico in der Liga vor zwei Wochen hatten die Katalanen mit 2:1 über die Königlichen triumphiert.