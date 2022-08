Transfermarkt : Draxler kurz vor der Unterschrift bei Benfica

Lissabon Fußball-Nationalspieler Julian Draxler steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum portugiesischen Topclub Benfica Lissabon.

Das berichteten am Mittwochabend unter anderem Sky, das Magazin „Kicker“ sowie in Portugal die Tageszeitung „Record“, die von einem Leihgeschäft schreibt. Der 28 Jahre alte Draxler, der 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister geworden war, steht bei Paris Saint-Germain noch bis 2024 unter Vertrag, beim neuen PSG-Trainer Christophe Galtier ist er aber nicht mehr für die erste Mannschaft gesetzt.

In Lissabon träfe Draxler auf den deutschen Trainer Roger Schmidt - und schon bald wieder auf seinen Ex-Club. In der Champions League spielt Benfica am 5. Oktober in der Gruppe H gegen Paris.