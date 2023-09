Premier League Drei Salah-Vorlagen bei Liverpools 3:1-Sieg in Wolverhampton

Die erste Hälfte gehört den Gastgebern. Hee-Chan Hwang brachte die Wolves bereits nach sieben Minuten in Führung. Klopp muss klare Worte in der Kabine gefunden haben, denn sein Team kehrte deutlich verbessert zurück. Cody Gakpo lenkte einen Torschuss von Salah zum 1:1 über die Linie (55.). Andy Robertson drehte in der 85. Minute nach Salah-Zuspiel die Partie. Hugo Bueno fälschte in der Nachspielzeit einen Schuss von Harvey Elliott zum 3:1-Endstand ins eigene Tor ab (90.+1). Wieder hatte zuvor Salah die Vorlage gegeben.